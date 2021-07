2 min

Trumpfheller überrascht mit Hochwasserschutz

Dem neuen Bürgermeister ist in den ersten Tagen ein Papier in die Hände gefallen, in dem es um Hochwasserschutz geht. Nun soll das Thema in Siegbach erstmal auf die Tagesordnung.

Von Katrin Weber Redakteurin Dillenburg