Trumpheller und Heinrich in Siegbach in der Stichwahl

Die beiden parteilosen Kandidaten Maik Trumpheller und Dennis Heinrich stehen in der Stichwahl um den Bürgermeisterposten in Siegbach. Grafik: VRM/Steinhaus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SIEGBACH - Wer neuer Bürgermeister in der Gemeinde Siegbach wird, entscheidet sich erst am 28. März: Bei der Wahl am Sonntag konnte sich keiner der sechs Bewerber im ersten Anlauf durchsetzen. Die Stichwahl in zwei Wochen bestreiten die beiden parteilosen Kandidaten Maik Trumpheller und Dennis Heinrich. Trumpfheller konnte 44,44 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen und gilt damit als Favorit für die Stichwahl. Heinrich kam auf 16,79 Prozent. Damit lag er knapp vor Maik Flach, der auf 15,98 Prozent kam.

Keine Chance auf ein Weiterkommen hatten die ebenfalls parteilosen Bewerber Sascha Ruschil (13,22 Prozent), Friedhelm Wistof (7,22 Prozent) und Stephan Rabes (2,36 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 69,78 Prozent.