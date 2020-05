Übernthals Heimatmuseum auf "YouTube" erleben

(red). Auch das Übernthaler Heimatmuseum nimmt am Sonntag, 17. Mai, am diesmal digital ausgetragenen "Internationalen Museumstag" teil. Der Übernthaler Künstler Stefan Schneider hat in den vergangenen Jahren die Arbeit des Kulturausschusses vom Heimatverein in der Besetzung Christel Schneider, Annemarie Seitz und Gabi Georg mit der Videokamera begleitet. Die Filme beleuchten Sonderausstellungen zu den Themenbereichen wie "Frühlingserwachen", "Muttertag", "Hochzeit im Wandel der Zeit", "Altes Spielzeug", "Advent" und "Modenschau anno dazumal". Die Videos findet man auf www.youtube.com unter dem Suchbegriff "heimatmuseum übernthal" oder direkt unter www.youtube.com/results?search_query=Heimatmuseum+Übernthal