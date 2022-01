Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Wer kann Angaben zu einem Unfall zwischen Hartenrod und Eisemroth machen. Foto: Friso Gentsch/dpa

SIEGBACH-EISEMROTH - Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Landstraße zwischen Hartenrod und Eisemroth am vergangenen Dienstag, 4. Januar, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Gegen 16.40 Uhr war in Richtung Eisemroth ein Linienbus unterwegs. Nach Angaben eines entgegenkommenden Sharan-Fahrers geriet der 44-jährige Busfahrer zum Teil auf seinen Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 50-jähriger VW-Fahrer nach rechts ausweichen und touchierte die Leitplanke. An dem Sharan des Bad Endbachers blieben Schäden in Höhe von rund 3000 Euro zurück. Der ebenfalls in Bad Endbach lebende Busfahrer fuhr in Richtung Eisemroth davon, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern.

Die Polizei sucht nun Unfallzeugen. Nach Angaben des Sharan-Fahrers waren zur Unfallzeit noch zwei weitere Pkw hinter ihm in Richtung Hartenrod unterwegs, die nach dem Zusammenstoß mit der Leitplanke weiterfuhren. Die Insassen der beiden Pkw sind wichtige Unfallzeugen. Der Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei bittet die Insassen, sich unter Telefon 0 27 71-90 70 bei ihm zu melden.