Vier neue Bauplätze für Eisemroth?

Noch läuft hier das Heumachen: Der Siegbacher Bauausschuss priorisiert die Aufstellung eines Bebauungsplans für die Deuterbachstraße und damit die Erschließung von vier Baugrundstücken.

SIEGBACH-EISEMROTH - In der Deuterbachstraße in Eisemroth sollen vier Bauplätze entstehen. Dafür hat sich jetzt der Siegbacher Bauausschuss ausgesprochen, der dem Bebauungsplan oberste Priorität einräumt.

Zu Beginn der Sitzung machten sich die Ausschuss-Mitglieder vor Ort ein Bild und nahmen dabei auch die Bahnhofsgelände in Eisemroth und Übernthal in den Blick. Im Hinblick auf die geplanten Baugebiete wartete Bürgermeister Maik Trumpfheller (parteilos) mit Zahlen auf: Derzeit gebe es in Siegbach laut Leerstandskataster etwa 40 leer stehende Wohnungen. Das Kataster sei allerdings Schwankungen unterworfen, so der Bürgermeister. Zudem würden steigende Baupreise die Nachfrage nach Grundstücken beeinflussen. Und auch die Innenentwicklung dürfe nicht außer Acht gelassen werden. Eventuell könne ein Förderprogramm "Jung kauft Alt" Anreize geben.

Feuerwehrhaus

oder Seniorenheim?

In der sich anschließenden Diskussion war sich das Gremium einig, zunächst eine Priorisierung der möglichen Baugrundstücke herauszuarbeiten. Das Gelände an der Deuterbachstraße mit vier Bauplätzen könne aufgrund der Infrastruktur am schnellsten erschlossen werden, meinte Ausschussvorsitzender Joachim Schneider (CDU). Zunächst sollen laut Trumpfheller den Eigentümern Ankaufsangebote unterbreitet werden. Dann könnten ein Bebauungsplan aufgestellt und die Finanzmittel im kommenden Haushalt verankert werden. Einstimmig sprach sich der Ausschuss für diese Vorgehensweise aus.

Als Nutzungskonzept für das Bahnhofsgelände Eisemroth konnte sich der Bauausschuss einen Standort für ein Feuerwehrgerätehaus oder ein Seniorenwohnheim vorstellen. Michael Zoll (SPD) war der Meinung, dass eine solche Fläche gerade für ein Feuerwehrhaus nicht außer Acht gelassen werden dürfe. Kerstin Sommer (Grüne) erkundigte sich nach dem Feuerwehrkonzept. Trumpfheller verwies auf das "Leader"-Programm und einen Förderantrag, wonach im kommenden Jahr eine Machbarkeitsstudie zu einem Seniorenwohnheim in Auftrag gegeben werden könne. Dabei würden sowohl das Bahnhofsgelände in Eisemroth, als auch das in Übernthal (beide befinden sich im Eigentum der Gemeinde) in Betracht gezogen. Für die Umsetzung sei allerdings ein Investor von Nöten.

Für den Bereich "Feuerwehr" sei ein Konzept Voraussetzung für weitere Überlegungen. Nach Meinung des Bürgermeisters eigne sich das Bahngelände in Eisemroth sowohl für die Feuerwehr, als auch für ein Seniorenwohnheim, da das Gebiet an die Kreisstraße angebunden werden könne. In der Diskussion um ein Nutzungskonzept für das Bahnhofsgelände Übernthal zeigte sich, dass dieses derzeit noch als Gewerbegebiet ausgewiesen ist. Manuel Plitt (SPD) gab zu bedenken, dass die Zufahrt sehr schwierig sei. Trumpfheller verwies darauf, dass das Gelände im neuen Regionalplan als Wohngebiet vermerkt sei. Erforderlich würden für die Ausweisung als Baugebiet eine Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplanes, um je nach Bedarf mit der Erschließung zu beginnen. Abzuwarten bleibe jedoch besagte Machbarkeitsstudie. Einstimmig empfahl der Ausschuss, die Umwandlung des Gewerbegebietes in ein Wohnbaugebiet. Joachim Schneider sah die Baugebietserschließung "Hohe Straße" in Tringenstein eher in zeitlicher Entfernung. Lukas Blieder (CDU) bewertete die kleinen Parzellen sowie die Lage am Naturschutzgebiet als schwierig. Hier sollen zunächst die Eigentümer kontaktiert werden.

Nicht entwickelt werden kann laut Trumpfheller das geplante Gewerbegebiet "Vor Heistern/Kahlwiese". Der Grund: Die Hessische Landgesellschaft will ihr 3000 Quadratmeter großes Grundstück, das als Kompensationsmaßnahme für die Erneuerung der Linienführung L 3050 dient, nicht veräußern.