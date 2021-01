Vorbei ist's erst am Aschermittwoch

Nach dem ersten Fastensonntag soll es hier mittwochs und freitags Messen geben: die katholische Pfarrkirche "Sankt Petrus" in der Herborner Schloßstraße. Archivfoto: Siegfried Gerdau

HERBORN/DILLENBURG/HAIGER - "Am Aschermittwoch ist alles vorbei", singen Karnevalisten. Bei den heimischen Katholiken ist es derzeit umgekehrt: Bis Aschermittwoch gibt es keine Gottesdienste mit Besuchern. Dann startet ein Notprogramm.

"Es ist ein erster, vorsichtiger Versuch", sagt Pfarrer Simon Schade und erklärt die neuen Regelungen: "Sollten die Inzidenzwerte unter 150 im Lahn-Dill-Kreis bleiben, fangen wir mit einem Notprogramm am Aschermittwoch wieder an. Für diese Gottesdienste gilt dann auch: Anmelden, Abstand halten, Hygieneregeln einhalten."

In den beiden größten Kirchen, "Herz Jesu" in Dillenburg und "Sankt Petrus" in Herborn, sollen am Aschermittwoch, 17. Februar, Gottesdienste mit Publikum stattfinden. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Ab dem 1. Fastensonntag finden dann in den beiden Kirchen in Herborn und Dillenburg jeweils um 10.45 Uhr wieder Messen mit Publikum statt. Wer sich angemeldet hat, kann mit dabei sein.

"Wir bitten aber alle", sagt Schade, "für die es nicht ein unbedingtes spirituelles Bedürfnis ist, vor Ort zu sein, weiter von den Onlineangeboten Gebrauch zu machen, um wirklich nur denen, die unter dem Verzicht auf die Kommunion leiden, einen Platz zu ermöglichen." In "Sankt Petrus" wird es auch an Werktagen ein Notangebot geben: Jeweils mittwochs um 17.30 Uhr und freitags um 8.30 Uhr beginnen Messen unter den Coronavorgaben. Dafür sei vorerst keine Anmeldung notwendig, sagt Pfarrer Schade.

In seelsorgerischen Anliegen oder in einer Notfallsituation finden Katholiken unter Telefon 0 27 71-2 63 76 56 und -66 sowie per WhatsApp und SMS an 01 62-5 39 08 52 Hilfe.