SIEGBACH-TRINGENSTEIN - Die Siegbacher Feuerwehren haben am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr einen Waldbrand am Ortsausgang von Tringenstein unter Kontrolle gebracht. Auf einer Fläche von rund 30 mal 30 Metern brannte der trockene Waldboden. Mit Hilfe weiterer Feuerwehren und mit dem Löschwasser, das im Rahmen des Löschwasserkonzepts des Lahn-Dill-Kreises mit Wechselcontainern zum Brandort gebracht werden konnte, gelang es, das Feuer einzudämmen.

Wie ein Sprecher der Siegbacher Feuerwehr mitteilte, war der Brand in der Nähe eines vom Ortsausgang in Richtung Hirzenhain parallel zur Hohen Straße im Wald verlaufenden Weges frühzeitig entdeckt worden. Die Nachlöscharbeiten dauern an.