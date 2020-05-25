Wann wählen die Siegbacher den Bürgermeister?

Bis zum 30. September ist Eckehard Förster als Staatsbeauftragter bestellt. Der früheste Termin für die Bürgermeisterwahl in Siegbach ist der 1. November. Foto: Katrin Weber
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AUSSCHÜSSE TAGEN
Im großen Saal des Bürgerhauses in Eisemroth kommen am
Donnerstag, 28. Mai, die Ausschüsse der Gemeinde Siegbach zusammen. Nach der Neuverteilung der Sitze müssen sie sich neu konstituieren. Los geht es um 19 Uhr mit dem Bauausschuss. Der Haupt- und Finanzausschuss kommt ab 19.15 Uhr zusammen. Die Sitzungen sind öffentlich. Im Bürgerhaussaal finden wegen der Corona-Vorgaben maximal 20 Zuschauer Platz.
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