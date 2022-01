Wenn die Natur frostige Kunstwerke schafft

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

"Eisige Schirmchen im Schelderwald im Lahn-Dill-Bergland" - so hat unsere Leserin Ilona Nickel aus Tringenstein ihr Bild genannt. Dazu schreibt sie: "Was die Natur alles hervorzaubern kann!" Haben auch Sie ein schönes Bild mit einem reizvollen Motiv aus unserer heimischen Region, das Sie unseren Lesern gerne einmal präsentieren möchten? Dann hängen Sie es als JPG-Datei in Originalgröße in den Anhang einer E-Mail und senden diese an leserfoto-dill@vrm.de. Bitte schreiben Sie dazu Ihren Vor- und Zunamen sowie Ihren Wohnort und natürlich, wann und wo es entstanden ist. Übrigens: Aus WhatsApp heraus aufgenommene Fotos eignen sich nicht für den Zeitungsdruck. Foto: Ilona Nickel