Wie steht es um Siegbachs Finanzen?

Baustelle Haushalt: Wie sieht Siegbachs Finanzlage aus? Antworten darauf liefert der Entwurf des Etats für 2022. Archivfoto: Katrin Weber

SIEGBACH-EISEMROTH - Wie steht es um die Finanzen der Gemeinde Siegbach? Die Antwort steht im Haushaltsentwurf für 2022. Bürgermeister Maik Trumpfheller (parteilos) stellt ihn am Donnerstag, 25. November, in der Sitzung der Gemeindevertreter vor.

Danach geht der Entwurf in die Gremien, wo er ausführlich beraten und diskutiert wird. Im Saal des Siegbacher Bürgerhauses in Eisemroth ist der Etat für 2022 der letzte Tagesordnungspunkt. Zuvor geht es um Zukunftsthemen: Das Herborner Forstamt stellt den Forstwirtschaftsplan vor, und es soll über den Beitritt zum Hochwasserschutzzweckverband Lahn-Dill entschieden werden. Außerdem geht es um ein mögliches neues Belegungsfeld auf dem Friedhof in Tringenstein.

Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr.