Windpark weht Geld in die Siegbacher Gemeindekasse

Der Windpark LDB-Mitte hat nach sechs Monaten höhere Erlöse erzielt als prognostiziert. Symbolfoto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SIEGBACH-ÜBERNTHAL - Der Wind im Lahn-Dill-Bergland bringt Geld in die Gemeindekassen. Siegbachs Bürgermeister, Maik Trumpfheller (parteilos), teilte den Gemeindevertretern mit, dass der zweite Quartalsbericht der Windpark LDB-Mitte GmbH höhere Erlöse aufführe.

Der Windpark, zu dem acht Windkraftanlagen gehören, habe zum Ende des zweiten Jahresquartals rund 25,6 Millionen kW/h Strom ins Netz eingespeist, erläuterte Trumpfheller. Dies sehe auch der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 vor.

An Erlösen seien etwa 3,5 Millionen Euro erzielt worden. "Dies entspricht 85,56 Prozent der geplanten Jahreserlöse", sagte der Bürgermeister. Wegen der hohen Monatsmarktwerte bedeute dies bis jetzt ein Mehrerlös in Höhe von 1,25 Millionen Euro. Wie hoch das Plus für die Siegbacher Gemeindekasse ist, steht noch nicht fest.

Siegbachs Windrad liefert mehr Strom als erwartet

Das Siegbacher Windrad in dem Park habe in den ersten sechs Monaten des Jahres 158.508 kW/h mehr Strom erzeugt als vorhergesagt. Damit liege der sogenannte Erfüllungsgrad bei 103,8 Prozent.

Dem Windpark gehören die Gemeinden Bad, Endbach, Siegbach und Bischoffen an.