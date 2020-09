Windräder kommen auf jeden Fall nach Siegbach

Für drei Windräder an der Oberschelder Mülldeponie läuft der Pachtvertrag aus. Wenn die alten Anlagen abgebaut sind, will die Lahn-Dill-Bergland Energie GmbH dort neue Windräder aufstellen. Sie sollen mit 246 Metern Gesamthöhe doppelt so hoch sein wie die bisherigen Anlagen. Archivfoto: Katrin Weber