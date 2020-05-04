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Montag, 04.05.2020 - 19:07
3 min

Wird Siegbachs Bürgermeister Happel am Donnerstag abgewählt?

Die Fraktionen im Gemeindeparlament bringen für die Sitzung einen gemeinsamen Antrag mit diesem Ziel ein. Zudem geht es an diesem Abend um die Zukunft des Bürgerhauses in Eisemroth.

Von Katrin Weber
Da war noch alles in Ordnung: Siegbachs Bürgermeister Bernd Happel (2.v.l.) im Februar vergangenen Jahres im Kreise seiner Amtskollegen (v.l.) Ralph Venohr (Bischoffen), Armin Frink (Hohenahr) und Markus Deusing (Mittenaar). Archivfoto: Gert Heiland

Da war noch alles in Ordnung: Siegbachs Bürgermeister Bernd Happel (2.v.l.) im Februar vergangenen Jahres im Kreise seiner Amtskollegen (v.l.) Ralph Venohr (Bischoffen), Armin Frink (Hohenahr) und Markus Deusing (Mittenaar). Archivfoto: Gert Heiland

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