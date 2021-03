Zwei Schwerverletzte nach Frontalcrash bei Siegbach

Jetzt teilen:

SIEGBACH - Zwei Frauen sind bei einem Frontalzusammenstoß schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden: Am Montagvormittag waren ihre Autos auf der Landstraße zwischen Eisemroth und Oberndorf aufeinandergeprallt.

Um 8 Uhr gingen die ersten Notrufe ein. Feuerwehr, Rettungswagen, Notarzt und die Polizei machten sich sofort auf den Weg. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die 51-jährige Fahrerin eines Peugeots von Eisemroth kommend aus bisher nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten war und dort frontal auf den Ford Fiesta einer 24-Jährigen prallte. Beide Frauen sind aus der Gemeinde Siegbach. Die Feuerwehr half dabei, eine von ihnen so schonend wie möglich aus dem dem Pkw zu holen. Dazu entfernten Einsatzkräfte unter anderem das Dach des Autos. Ein Rettungsbuhschrauber transportierte die Schwerverletzte in eine Klinik.

Beide Autos haben nur noch Schrottwert und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Die Landstraße zwischen Eisemroth und Oberndorf war bis etwa 10.30 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt.