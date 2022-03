20-Jähriger sticht auf zwei Männer ein

Symbolfoto: VRM

FREUDENBERG - Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr hat ein 20-Jähriger in Freudenberg aus noch ungeklärten Gründen auf zwei 26-jährige Männer eingestochen, eines der Opfer dabei lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßlicher Täter wurde festgenommen, vermelden Staatsanwaltschaft Siegen, Polizeipräsidium Hagen und Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein in einer Presseerklärung, in der der Vorfall als "versuchtes Tötungsdelikt" beschreiben wird.

Die beiden Geschädigten hielten sich zusammen mit mehreren Bekannten im Bereich Kölner Straße/Treppenaufgang zum Kurpark auf. Der 20-Jährige soll auf die Personengruppe zugegangen sein und unvermittelt auf die beiden 26-jährigen Männer, vermutlich mit einem Messer, eingestochen haben. Anschließend sei der Täter in Richtung Kurpark geflüchtet. Einer der 26-Jährigen erlitt leichte Verletzungen, der zweite wurde lebensgefährlich verletzt und wird stationär im Krankenhaus versorgt.

Eine psychische Störung könnte Grund der Tat sein

Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen hat die Ermittlungen kurz nach der Tat aufgenommen. Im Rahmen der Fahndung konnte der 20-Jährige, der in der Presseerklärung als "Täter" bezeichnet wird, widerstandslos im Bereich seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Die Tatwaffe ist noch nicht gefunden worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sind die Gründe für den Angriff unklar. Der 20-Jährige soll unter einer psychischen Störung leiden.