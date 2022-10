20 Leseshows in Siegen in vier Tagen

"vielSeitig": Vertreter der Stadt und des Kulturbüros stellen das Programm des europäischen Literaturfestivals Siegen vor. (© Andreas Schmidt)

SIEGEN - Politisch motivierte Autoren mit beißendem Zynismus angesichts einer aus den Fugen geratenden Welt und inspirierende Lebensgeschichten sind Bestandteil der 20 Veranstaltungen des europäischen Literaturfestivals "vielSeitig" in Siegen vom 3. bis 6. November.

Prominent besetzte Lesungen im Kulturhaus Lÿz prägen die Reihe. Die Schauspielers Claudia Michelsen und Devid Striesow spüren zur Eröffnung den schäden Mammon in der Weltliteratur auf. Jens Wawrczeck, bekannt als Detektiv Peter Shaw in der Hörspielserie "Die drei Fragezeichen" liest am 4. November im Lÿz "Die Vögel" der englischen Bestsellerautorin Daphne du Maurier. H. G. Wells "Die Zeitmaschine" ist am 5. November zu erleben in einer multimedialen Live-Performance des Schauspielers Mark Waschke (Berliner "Tatort"), von Musiker Stefan Weinzierl und Visual-Artist Rocco Helmchen. Eine Mörderjagd mit Schwedens Thriller-König Arne Dahl beendet am Sonntag im Lÿz den viertägigen Literaturmarathon. Den deutschen Lesepart übernimmt Schauspieler Peter Lohmeyer ("Das Wunder von Bern"), durch den Abend führt Kulturjournalist Günter Keil.