70-Teile-Baum ersetzt in Siegen die Eisbahn

SIEGEN - In der Siegener Kernstadt gibt es drei Weihnachtsmärkte: Winterzauber im Hof des Sieg-Carrés, Schlossplatz mit Kölner Straße und Weihnachtsdorf unterm Krönchen. Die Veranstalter bieten ein buntes Programm, verzichten aber auf dem Schlossplatz auf die Eisbahn.

ÖFFNUNGSZEITEN Unteres Schloss (bis 23. Dezember) Gastronomie Mo. - Fr. 16 - 22 Uhr, Samstag 11 - 22 Uhr, Sonntag 11 - 20 Uhr, 23. Dezember 11 - 23 Uhr Händler-, Verkaufsstände, Attraktionen Mo. - Fr. 16 - 21 Uhr, Samstag 11 - 21 Uhr, Sonntag 11 - 20 Uhr, 23. Dezember 11 - 21 Uhr Kölner Straße (bis 23. Dezember) Gastronomie Mo. - Fr. 11 - 22 Uhr, Samstag 11 - 22 Uhr, Sonntag 11 - 20 Uhr, 23.12. 11 - 23 Uhr Händler-/ Verkaufsstände Mo. - Fr. 11 - 21 Uhr, Samstag 11 - 21 Uhr, Sonntag 11 - 20 Uhr, 23.12. 11 - 21 Uhr Weihnachtsdorf Krönchen (bis 23. Dezember) Freitag von 16 - 22 Uhr, Samstag 11 - 22 Uhr, Sonntag 13 - 19 Uhr Winterzauber Sieg-Carré (bis 8. Januar) Mo. - Sa. 12 - 21 Uhr, Sonntag 14 - 21 Uhr (geschlossen vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember/1. Januar)

Eine Eisbahn würde 40.000 Kilowattsunden verbrauchen

Philip De Knuydt von der 3e-Märkte GmbH begründet dies: "Die Eisbahn verbraucht rund 40000 Kilowattstunden Strom, das wäre der Jahresverbrauch von zehn vierköpfigen Familien". Diesen Energieverbrauch will man sich in Siegen nicht leisten. Es gab dazu auch keine energetisch akzeptablen Alternativen. Stattdessen kommt in die Mitte des Schlossplatzes ein riesiger Weihnachtsbaum "Modell Dortmund". Der Baum besteht aus 70 kleinen Bäumen, die in einem Metallgerüst befestigt und anschließend geschmückt werden.

Weil die Eisbahn wegfällt, will man den sich dadurch ergebenden Platz nutzen, um die Fachwerkhäuschen (insgesamt 40 auf dem Schlossplatz und in der Berliner Straße) ein wenige luftiger zu platzieren. Damit könne man auch einen Blick auf die immer noch existente Pandemie haben.

Bühnenprogramm und Adventskalender

Der Fokus soll deshalb in diesem Jahr mehr auf der Musik liegen. Geplant ist ein ausführliches Bühnenprogramm.

Neu ist ein Adventskalender. Hierzu sollen auf 24 Hüttchen nummerierte Päckchen liegen, die dann auf der Bühne auf einem Riesenschlitten geöffnet werden. Die kleinen Geschenke werden dann an die Kinder verteilt.

Es gibt verschiedene Öffnungszeiten. Während sich die Stände in der Kölner Straße an den anliegenden Geschäften orientieren, kamen die "Macher" dem Wunsch der Händler nach, auf dem Schlossplatz unter der Woche erst um 16 Uhr zu beginnen.

Das Weihnachtsdorf unter dem Krönchen ist nur am Wochenende geöffnet.

Schon seit Montag ist der Winterzauber im Sieg-Carré geöffnet. Er endet am 8. Januar. Alle Märkte in Siegen bleiben am Totensonntag (20. November) geschlossen.