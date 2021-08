Ab sofort an der Uni einschreiben

Ab sofort für Einschreibungen freigeschaltet: das Online-Portal der Universität in Siegen. Screenshot: Jörg Weirich

SIEGEN - Studieninteressierte können sich an der Universität in Siegen ab sofort für alle zulassungsfreien Studiengänge für das kommende Wintersemester 2021/22 einschreiben. Das Online-Portal ist freigeschaltet. Das hat die Uni-Verwaltung mitgeteilt. Die Einschreibefrist für Studierwillige endet am 3. September. Nähere Informationen gibt es unter www.uni-siegen. de/einschreibung