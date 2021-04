Ausgangssperre nun auch im Kreis Siegen-Wittgenstein

Im Kreis Siegen-Wittgemeinstein mit seiner Metropole Siegen gilt seit 10 April 0 Uhr ein nächtliches Ausgehverbot von 21 bis 5 Uhr. Foto: Christoph Weber

SIEGEN - Im Kreis Siegen-Wittgenstein werden wegen weiterhin hoher Infektionszahlen nicht nur die bisherigen Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie verlängert: Im südlichsten Kreis Nordrhein-Westfalens gilt ab 0 Uhr am Samstag, 10. April, auch eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Diese gilt zunächst bis zum 25. April. "Die Maßnahme geht einher mit engmaschigen Kontrollen", heißt es in einer Mitteilung des Landkreises.

Angleichung auch an

den Nachbarkreis Lahn-Dill

"Wir brauchen diese Verschärfungen, um gemeinsam die dritte Welle zu brechen, eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden und die gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu schützen", sagt Landrat Andreas Müller. "Auch mit Blick auf unsere bundesländerübergreifenden Nachbarkreise im Dreiländereck gleichen wir uns somit den im Kreis Altenkirchen und Lahn-Dill-Kreis bereits verhängten Ausgangsbeschränkungen an", so Müller. "Wir versprechen uns daher auch eine weitere Minderung der Mobilität, eine zusätzliche Reduzierung der Kontakte und somit der Infektionen in der gesamten Region."