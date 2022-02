Auto prallt auf Schulbus: sieben Verletzte

Symbolfoto: K. Rahn/Fotolia

SIEGEN-EISERFELD - Unfall mit einem Schulbus im Siegener Stadtteil Eiserfeld: Dabei haben sieben Personen Verletzungen erlitten.

Gegen 13.30 Uhr am Mittwoch war ein 56-jähriger Autofahrer auf der Freiengründer Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr, so ein Polizeisprecher, fuhr der Mann mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf den Bus auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 56-Jährige, seine 42-jährige Beifahrerin, die 43-jährige Busfahrerin und vier Kinder im Alter zwischen acht und neun Jahren verletzt. Sie kamen mit Krankenwagen in Krankenhäuser. Es entstand ein Schaden in Höhe von 25 000 Euro.

