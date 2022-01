Bestechlichkeit und Untreue: Verfahren eingestellt

Was ist los in der Siegener Kfz-Zulassungsstelle? Ein Prozess vor dem Amtsgericht wirft Fragen auf. Symbolfoto: Markus Scholz

SIEGEN - Bestechlichkeit und Untreue wurden einem 60-jährigen pensionierten Beamten aus Siegen vorgeworfen. Er hätte bei einer Verurteilung schlechte Karten in einem ihm noch bevorstehenden Disziplinarverfahren gehabt. Der Mann legte Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid über 120 Tagessätze ein. Nach fünfeinhalb Stunden Verhandlungsdauer vor dem Amtsgericht Siegen wurde das Verfahren eingestellt.

Diese Lösung werde dem Kreis sicher nicht gefallen, stellte der Anklagevertreter fest. Sie werde sich nicht negativ auf das Disziplinarverfahren auswirken. Auch da müsse schließlich die Unschuldsvermutung gelten.

Der 60-Jährige soll in der Kfz-Zulassungsstelle des Kreises 2019 zweimal Bestechungsgelder angenommen und in rund 30 Fällen in die Kasse gegriffen oder Gebühren nicht bezahlt haben. Bei internen Untersuchungen fanden sich Unterdeckungen in der Kasse, die vorgeblich ihm zugeschrieben werden. Der Mann bestreitet die Vorwürfe.

Wer im Kreis strafversetzt werde, komme in die Zulassungsstelle, stellt der Mann fest. Dort sei die Stimmung katastrophal gewesen. Er habe keine vernünftige Einarbeitung bekommen und sich alles selbst beibringen müssen, immer nur die rudimentärsten Dinge gewusst.

Er gab zu, für die Vermittlung eines Kurzkennzeichens 50 Euro "für die Kaffeekasse" angenommen und der stellvertretenden Leiterin gemeldet zu haben. Diese habe ihn an eine Kollegin verwiesen, die ihn wiederum bat, das Geld in die "Ausgleichskasse" zu legen. Dort werde sie es sich holen. Er habe es dann nicht weiter verfolgt. Die stellvertretende Leiterin hat keine Erinnerung an den Vorgang, wollte ihn ausdrücklich aber auch nicht ausschließen. Die andere Kollegin ist mittlerweile verstorben. Der Angeklagte berichtete von drei Kassen in der Zulassungsstelle. Die "normale" sei von sehr vielen Mitarbeitern bedient worden, weil es immer zu wenig Personal und die ständige Notwendigkeit gegeben hätte, für Kollegen einzuspringen, die gerade anderweitig beschäftigt waren. Offiziell sei er nur mit Abmeldungen und Kurzzulassungen betraut gewesen, er habe aber überall aushelfen müssen.

Drei Kassen im Büro und ein angeschlagener Amtsleiter

Die Leiterin der Zulassungsstelle beschrieb den Mann als einen Menschen, "der gern aneckte". Der Amtsleiter dazu: Der 60-Jährige habe eine Einweisung bekommen und an einer Stelle gearbeitet, "die ein halbwegs intelligenter Mensch nach einer Woche beherrschen sollte". Was die Veruntreuungen angehe, komme aus seiner Sicht allein der Angeklagte in Betracht. Ein als Zeuge gehörter Kollege beschreibt die Organisation der Stelle damals als völlig chaotisch und ungeordnet. Gegen ihn sei kurzzeitig ebenfalls ermittelt worden. Inzwischen arbeite er nicht mehr dort. Er habe immer wieder versucht, die Missstände - auch bei den Vorgesetzten - deutlich zu machen. "Mir wurde gesagt, ich müsse Amtsleiter werden, um etwas ändern zu können", sagte er.

Es habe immer wieder Fehlbeträge gegeben, zu viel oder zu wenig. Löcher seien dann aus der "Fehlbetragskasse" gestopft worden, die unter der eigentlichen Kasse im Schrank in einem Umschlag oder einer Schublade gesteckt habe. Da seien unter anderem Trinkgelder gesammelt und zum Teil später auch in eine "Kaffeekasse" übertragen worden.

Der Amtsleiter, der im Zeugenstand nichts davon wissen wollte, habe selbst angeordnet, kleinere Beträge daraus aufzufüllen. Mehr als fünf Euro gehe nicht. "Selbst Pralinen wurden zurückgegeben", hatte der Amtsleiter versichert. Da sei er "sehr sensibel".

Die zu diesem Zeitpunkt bereits angeschlagene Fassade des Mannes bekam allerdings durch den nächsten Zeugen weitere Flecken. Dieser hatte dem Angeklagten "50 Euro für die Kaffeekasse" avisiert, wenn er ihm sein Kurzkennzeichen siegele. Fans wie er wollten einfach Kennzeichen, die "möglichst wenig weiß" aufwiesen und den Wagen verschönerten. Der Angeklagte habe kein Geld verlangt, "aber es gibt in allen Behörden gewisse Leute". Er als ehemaliger Autoverkäufer wisse eben, wie er solche Dinge angehen müsse. Der Zeuge verwies auf sein eigenes kurzes Nummernschild, das er schon seit Jahren fahre und das er vom Amtsleiter persönlich bekommen habe: "Ja, der, der vor mir hier drin war!"