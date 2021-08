Café Lönneberga in Eisemroth eröffnet

Das Team vom "Café Lönneberga" (v.l.): Katja Heimann, Stephanie Rink und Stephanie Nitschke-Lütz. Foto: Siegfried Gerdau

SIEGBACH-EISEMROTH - Mitten in Eisemroth, in der Moselstraße 7, gibt es nun ein Café mit Namen "Lönneberga".

Stephanie und Jörn Rink betreiben das mit viel Liebe eingerichtete gastronomische Kleinod mit mehreren Gasträumen. Während die Gäste die Innen- oder Außengastronomie des "Lönneberga" nutzen, können sich die Kleinen in einem eigenen Kinderspielzimmer austoben. Stephanie Rink lässt ihre ganz eigene Philosophie in die Produktion ihrer Kuchen und Torten einfließen: Nachhaltigkeit, Transparenz, fairer Handel und das Tierwohl bestimmen die Herstellung. So entstehen ausschließlich Produkte in der eigenen Backstube, die all diese Anforderung streng nach "Omas Rezepten" erfüllen. Zudem gibt es Kaffee aus fairem Handel.

Das Ehepaar bietet zusätzlich eine Auswahl regionaler Produkte wie Bio-Eier und Bio-Seifen an. In regelmäßigen Abständen soll es Workshops wie Kaffee-Seminare oder Bastelnachmittage geben. Und auch wer ein reichhaltiges Frühstück liebt, kommt in dem Eisemrother Café auf seine Kosten.

Die Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag von 9 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr. "Coffee to go" gibt es Donnerstag, Freitag und Samstag von 7 bis 8.30Uhr. Info: 02778- 699 0385.