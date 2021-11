Das Lÿz in Siegen feiert zehn Tage lang Geburtstag

Abgerundet wird die "Lÿz"-Geburtstagswoche von einer großformatigen Gebäude-Illumination. Foto: achenbach-fotografie

SIEGEN - Silberjubiläum in der St.-Johann-Straße in Siegen: Am 9. November 1996 wurde nach einjähriger Umbauzeit das heutige Kulturhaus "Lÿz" eröffnet. Mit rund 150 Veranstaltungen pro Jahr sei es eine der größten Spielstätten Südwestfalens, erklärt Jens von Heyden, Leiter des Kulturbüros im Lÿz.

"Ein Kleinkunst-Treibhaus, in dem Kooperationspartner aus allen Bereichen der Gesellschaft zusammenarbeiten und in dem Publikum wie KünstlerInnen ihr kulturelles Zuhause finden", sagt er.

Zusammen mit seinen Partnern feiert das "Lÿz" den 25. Geburtstag von Freitag, 12. November, bis Sonntag, 21. November, mit Kabarett, Comedy, Musik, Poetry Slam, Theater, Literatur, Varieté und vielem mehr.

Abgerundet wird die "Lÿz"-Geburtstagswoche mit einer großformatigen Gebäude-Illumination von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. November sowie von einer Fotoausstellung der Reihe "Kunst im Treppenhaus" mit Ein- und Ansichten der inneren architektonischen Werte des Gebäudes.