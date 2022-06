Das Siegener Open-Air-Kino ist zurück

Sa., 18. 6., 22.15 Uhr "The Lost City"

Mi., 22. 6., 22.15 Uhr "The French Dispatch"

Do., 23. 6., 22.15 Uhr "Belfast"

So., 26. 6., 22.15 Uhr "Eingeschlossene Gesellschaft"

Do., 30. 6., 22.15 Uhr "Kaiserschmarrndrama"

So., 3. 7., 22.15 Uhr Dog - Das Glück hat vier Pfoten"

Mi., 6. 7., 22.15 Uhr "Licorice Pizza"

Do., 7. 7., 22 Uhr "Wunderschön"

So., 10. 7., 22 Uhr "Curveball"

Do., 14. 7., 22 Uhr "Downtown Abbey II: Eine neue Ära"

So., 17. 7., 22 Uhr "Stasikomödie"

Do., 21. 7., 22 Uhr "Die Täuschung"

.So., 24. 7., 22 Uhr "Contra"

Do., 28. 7., 21.45 Uhr European Outdoor Film Tour 2021

So., 31. 7., 21.45 Uhr "Wunderschön"

Do., 4. 8., 21.30 Uhr "Liebesdings"

So., 7. 8., 21.30 Uhr Sommer-Jugend-Kino - Wunschfilm

Do., 11. 8., 21.15 Uhr International Ocean Film Tour 8

Fr., 12. 8., 21.15 Uhr "Sing 2"

Sa., 13. 8., 21.15 Uhr "Jurassic World 3"

So., 14. 8., 21.15 Uhr "Respect"

Do., 18. 8., 21 Uhr "Top Gun 2: Maverick"

Sa., 20. 8., 21 Uhr "Phantastische Tierwesen 3"

So., 21. 8., 21 Uhr "Elvis"