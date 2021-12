Das tödliche Ende einer verantwortungslosen Probefahrt

Wegen fahrlässiger Tötunghat das Siegener Amtsgericht einen 50-Jährigen verurteilt. Symbolfoto: stefan welz-stock.adobe

SIEGEN/FREUDENBERG - Die Stimmung im Saal 10 des Siegener Amtsgerichts ist gedämpft an diesem Dienstagmorgen. Der Angeklagte K. (50) muss sich wegen einer fahrlässigen Tötung verantworten, daneben noch für zwei Fälle der Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Das sei "nur kleines Beiwerk", sagt Amtsrichterin Dr. Hanne Grüttner, aber gerade in diesem Fall doch von großer Bedeutung.

Weil es mit ursächlich sei für den Tod eines jungen Menschen im Sommer 2020 in Freudenberg. Ein 17-Jähriger ist mit einem geborgten Motorrad gegen einen Baum geprallt. Das tödliche Ende einer Probefahrt.

Die schlimmstmögliche Folge einer Sorgfaltspflichtverletzung sei dem Angeklagten zuzurechnen, stellt Oberamtsanwalt Markus Urner in seinem Plädoyer fest, das mit dem Antrag auf ein Jahr und zwei Monate Haft endet. Ohne Bewährung. Was die Vorsitzende nach gut einer Stunde Verhandlung auch für sich als angemessen entscheidet.

Was war geschehen? Am 29. Juni 2020 war der 17-jährige L. zum Angeklagten gekommen, weil der ihm ein Motorrad verkaufen wollte. Nach der Anklage war der junge Mann angetrunken, hatte schon seit dem Nachmittag mit Freunden ordentlich "gefeiert". K. bestreitet, davon etwas gemerkt zu haben. Auf die Frage nach Alkoholgeruch schüttelt er den Kopf: "Leider habe ich meinen Geruchssinn verloren." Zeugen werden nicht gehört, weil da jeder unterschiedlich wahrnehme, stimmen Richterin und Anklagevertreter überein.

Danach allerdings wird die Luft dünn für den Mann aus Freudenberg. L. soll ihm 800 Euro gezeigt haben, dann wollte er die Maschine sehen und Probe fahren. Der Angeklagte hat weder nach einem Ausweis gefragt, noch einen Führerschein sehen wollen. Der Junge sei ihm als Freund einer seiner Söhne bekannt gewesen. Der ist 20, und so habe er auch L. eingeschätzt.

Das Zweirad war nicht versichert und hatte gefälschte Kennzeichen. Der Angeklagte will dies auch mitgeteilt und dem Jungen vorgeschlagen haben, höchstens auf dem nahe gelegenen Parkplatz zu testen, oder auf der Straße vor dem Haus. Er habe dem Geschädigten Jacke und Helm gegeben, sein Sohn noch Schuhe, sonst wäre L. mit Badeschlappen losgefahren. Dann startete dieser, fuhr weg und kam nicht wieder zurück. Zwischen 19 und 19.30 Uhr müsse das gewesen sein.

Anrufe, SMS und sogar Suchfahrten mit dem Rad blieben erfolglos. "Ich bin zu allen Orten gefahren, wo die Jungs sich so treffen", erzählt der Angeklagte, der seither in psychologischer Behandlung ist, gern alles ungeschehen machen würde und hofft, irgendwann selbst damit leben zu können. Sie hätten die Feuerwehr gehört: "Einer sagte, der hat sich sicher aufs Maul gelegt. Ich habe gesagt, mal den Teufen nicht an die Wand". Am Morgen rief K. die Polizei und erfuhr, dass L. auf der Landstraße gefunden worden war. Er lag tot neben einem Baum.

Die Aufnahmen einer in der Nähe angebrachten Wildkamera verzeichnen gegen 21.51 Uhr ein einzelnes Motorengeräusch und ein Krachen. Das zeige, dass der junge Mann mindestens zwei Stunden unterwegs gewesen sein müsse, sagt Verteidiger Wolfgang Stahl. Von der Mutter des Opfers ist später auf dem Flur zu hören, dass sie überzeugt ist, ihr Sohn sei erst nach 21 Uhr von K. abgefahren.

K. war schon mehrfach wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt worden, zuletzt sechs Wochen vor der Todesfahrt. Extremer könne jemand seine Missachtung der Rechtsordnung nicht deutlich machen, findet der Ankläger deutliche Worte.