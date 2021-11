DRK-Kinderklinik in Siegen impft gegen Corona

Kampf gegen Corona: Ab Freitag, 26. November gibt es im Medizinischen Versorgungszentrum der DRK-Kinderklinik Siegen an drei Tagen in der Woche ein Impfangebot für alle. Foto: Stefan Wendt

SIEGEN - Um einen Beitrag im Kampf gegen die vierte Corona-Welle zu leisten, haben sich die Verantwortlichen der Siegener Kinderklinik des Deutschen Roten Kreuzes und des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Wellersberg kurzfristig dazu entschieden, an drei Nachmittagen in der Woche ein offenes Impfangebot in den Räumen des MVZ in der Wellersbergstraße 60 anzubieten.

Termine sind ausschließlich

online zu vereinbaren

Ab Freitag, 26. November, können Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren in Begleitung eines Elternteils sowie Erwachsene montags von 16 bis 20 Uhr und mittwochs und freitags von 14 bis 20 Uhr über den Haupteingang die MVZ-Praxen in der ersten Etage aufsuchen. Interessierte müssen vorab zur Steuerung der Kapazitäten online unter https://bit.ly/3oPFweW einen Termin ausmachen und die notwendigen auf www.siegen-wittgenstein.de/Impfen herunterladbaren Erklärungen ausgefüllt mitbringen.

Zugang ist nur mit einer FFP2-Maske sowie bei Vorlage der Krankenkassenkarte und des Personalausweises möglich. Alle Teilnehmer erhalten ein kostenloses Ausfahrtticket für den Besucherparkplatz.

Geimpft wird mit den aktuell jeweils verfügbaren mRNA-Impfstoffen, es sind sowohl Erst- als auch Zweit- und Boosterimpfungen möglich. Telefonische Terminvereinbarungen oder Anfragen per E-Mail können nicht bearbeitet werden.