EU-Auszeichnung für Siegener Forschungsprojekt

Auszeichnung in Brüssel (v.l.): Annick Carpentier mit René Sauer und Philipp Nettesheim von der Uni Siegen) sowie Karoline Raul, Andreas Faul, Anna-Michelle Asimakopoulou, Alena Spies, Annika Ludes und Alexander Atapin. Foto: Koen Van Buggenhout

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SIEGEN - Das Projekt EnEWA einer Siegener Forschergruppe hat den European Paper Recycling Council Award erhalten. Sie entwickelte eine Lösung, um Altpapier effektiver wiederverwerten zu können.

Den CO 2 -Ausstoß bei der Produktion von neuem Papier senken, die Herstellung nachhaltiger machen und das Recycling optimieren - darum gehe es im Forschungsprojekt EnEWA, erläutert die Uni Siegen in einer Pressemitteilung. Wissenschaftler des Lehrstuhls für International Production Engineering and Management der Universität Siegen entwickeln, gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft, eine Lösung, um Altpapier aus Leichtverpackungen, Restabfall und Gewerbeabfall recyceln zu können. Das Projekt wurde nun in Brüssel mit der höchsten Auszeichnung des Europäischen Rates für Papierrecycling (ERPC) in der Kategorie "Innovative Technologien und Forschung&Entwicklung" ausgezeichnet.

So viel verbraucht wie fünf

Millionen private Haushalte

Mit dem Ausstoß von 10,6 Millionen Tonnen an CO 2 pro Jahr entspricht der Primärenergieverbrauch der deutschen Papierindustrie dem Verbrauch von rund fünf Millionen deutschen Haushalten. Der Einsatz von Altpapier ist eine wichtige Basis für die Produktion von neuem Papier. Dennoch werden rund 20 Prozent des produzierten Papiers lediglich zur Energieerzeugung unter CO 2 -Ausstoß verbrannt und nicht in einer energiesparenderen Variante zu neuem Papier wiederverwertet.

Recyclingfähiges Material künftig besser verwerten

Das Siegener Forschungsprojekt EnEWA entwickelte einen Aufbereitungsprozess von der trockenmechanischen Sortierung, Zerkleinerung und Reinigung bis hin zum Einsatz in der Produktion von neuem Papier. Somit soll auch das Altpapier aus Leichtverpackung, Restabfall und Gewerbeabfall in die nachhaltige Kreislaufwirtschaft einfließen. Gelingt dies, so könnten potenziell über 300 000 Tonnen CO 2 pro Jahr eingespart werden.

Erste Analysen innerhalb des Forschungsprojekts zeigen, dass 50 Prozent des Papiers aus den bislang untersuchten gemischten Abfallströmen auch über die getrennte Altpapiersammlung hätten entsorgt werden können. Die Ergebnisse fließen in die Entwicklung eines Sortierprozesses für diese gemischten Abfallsammlungen ein, um das recyclingfähige Papier zur Wiederaufbereitung aussortieren zu können.