Feuerwehrauto kollidiert mit Güterzug - Vier Leichtverletzte

NEUNKIRCHEN - Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein mit vier Personen besetztes Fahrzeug der Feuerwehr bei Neunkirchen mit einem Güterzug zusammengestoßen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verließ das Fahrzeug gegen 22.40 Uh die Feuerwache. Als die Einsatzkräfte einen unbeschrankten und unbeleuchteten Bahnübergang überqueren mussten, fuhr gerade ein Güterzug auf der Bahnstrecke aus Richtung Neunkirchen in Richtung Herdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte das Feuerwehrfahrzeug mit dem hinteren Teil des vorbeifahrenden Güterzuges. Feuerwehrauto und Zug fuhren zu diesem Zeitpunkt mit Schrittgeschwindigkeit.

Die vier Feuerwehrleute, die sich in dem Fahrzeug befanden, verletzten sich leicht. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Feuerwehrfahrzeug wurde stark beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 200.000 Euro.