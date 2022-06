Jubiläumsbuch zu 15 Jahre Apollo-Theater

Präsentieren das "Apollo"-Jubiläumsbuch in Siegen (v.l.): Günther Flick, Intendant Magnus Reitschuster, Adele von Bünau (Redakteurin des Buches), Bürgermeister Steffen Mues und Grafiker Giuseppe Todaro. Foto: "Apollo-Theater" Siegen

SIEGEN - "Spielen und bespielt werden - 15 Jahre Apollo in Siegen" heißt das Jubiläumsbuch, das das Siegener "Apollo-Theater" herausgegeben hat. Es ist ein Buch der Bilder und Erinnerungen an die Gründerjahre, an den jahrelangen Kampf für das städtische Theater und auch ein Stück Kulturgeschichte von Stadt und Region. Das Buch kostet 29 Euro und wird bald auch in verschiedenen Vorverkaufsstellen des "Apollos" erhältlich sein.

Im Bild festgehalten von versierten Theaterfotografen

Das Buch liest sich - insbesondere in der Fülle der Regiehandschriften der fünf Siegener Biennalen - als ein Kaleidoskop des deutschen Schauspiel-Theaters der vergangenen 15 Jahre. 2007 wurde es im ehemaligen "Apollo-Kino" eröffnet. Das Jubiläumsbuch setzt auf die Kraft der Bilder und bewahrt, was mit dem Schwung der Gründerjahre alles möglich geworden ist. Einen Schwerpunkt darin bilden die Gastspiele der großen Metropolentheater. Viele Theatertreffen-Inszenierungen waren hier zu sehen, von versierten Theaterfotografen bildlich festgehalten. Das Buch zeigt auch die Vor-Orte, an denen "Out of Aula" gespielt wurde, um das Theater sichtbar in die Stadt zu bringen. Es dokumentiert in "Timelines", was alles gewesen ist, aber nicht näher gezeigt werden konnte. Es führt auch durch die großen Bühnen-Kapitel Eigenproduktionen, Kindertheater, Jugendtheater/Partizipationsprojekte, das Unterhaltungstheater, Tanz und Ballett sowie Kooperationen mit der freien Theaterszene in Siegen.

Künstlerischen Partnerschaften mit Theatern, zu denen eine engere Beziehung bestand, werden beschrieben. Ein großes Kapitel "In den Zeiten der Pandemie" erzählt von den Bannern an der Hausfassade, vom Abstands- und vom Freilichtfestival sowie vom künstlerischen Umgang mit den wechselnden Inzidenzen.