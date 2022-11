Keine Anzeige, aber Arrest

Jetzt teilen:

SIEGEN - Die 33-Jährige wollte auf der Polizeiwache in Siegen zwei vermeintlich falsche Polizisten anzeigen. Am Ende saß sie selber in der Arrestzelle. Bei der Aufnahme der Personalien war den Beamten aufgefallen, dass gegen die Frau zwei Haftbefehle existierten. So klärte sich auch auf, dass die Polizisten vor ihrer Haustür echt waren. Sie kamen von der Betzdorfer Kriminalpolizei und wollten die Frau verhaften. Die 33-Jährige wusste angeblich nichts davon, dass sie von der Polizei gesucht wird.