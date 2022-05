Kiewer Oper gibt Konzert im Siegener "Apollo-Theater"

Freuen sich auf das Konzert am Sonntag in Siegen: "Apollo"-Intendant Magnus Reitschuster (links) und Andrey Maslakov, "Fidelio"-Regisseur am "Modern Music Theatre Kiew" und Solist an der Nationaloper in Kiew. Foto: "Apollo-Theater" Siegen

SIEGEN - Das "Fidelio"-Solistenensemble des "Modern Music Theatre Kiew" gibt am Samstag, 14. Mai, in Siegen ein Konzert. Es beginnt um 20 Uhr im "Apollo-Theater". Auf dem Programm stehen ukrainische und europäische Lieder.

Mit Blick auf den Krieg in seiner Heimat sagte Regisseur Andrey Maslakov am Mittwoch: "Musik ist nicht mehr nur unsere Berufung, sie ist unser Überlebensmittel."

Kurz nach dem Auftritt in Siegen müssen die wehrfähigen Männer aus dem Ensemble wieder zurück in die Ukraine, weil ihre Ausreisegenehmigung ausläuft. Im Anschluss an das Konzert findet ein Publikumsgespräch mit den Künstlern im Saal statt.

Im ersten Teil kommen Arien aus Opern von Mozart, Beethoven, Verdi und Puccini zu Gehör. Der zweite Teil ist ukrainischen Werken vorbehalten. "Die Musik wird auch die Geschichte der Sängerinnen und Sänger widerspiegeln", sagte Maslakov: Jeder von ihnen habe im Krieg bereits Menschen aus seinem Umfeld verloren, manche auch ihr Zuhause sowie ihr Hab und Gut.

Als der "Fidelio" am 12. Februar in Kiew Premiere feierte, wusste das Ensemble noch nicht, dass es dabei bleiben würde: Am 24. Februar überfiel Putins Armee das Nachbarland. Alle weiteren Vorstellungen fielen aus.

Geübt haben die Akteure via Videokonferenz im Keller

Maslakov rettete sein Bühnenbild aus der angegriffenen Stadt. Dann übersetzte er die ukrainischen Sprechtexte seiner Inszenierung ins Deutsche und übte sie in vielen Zoom-Konferenzen von Keller zu Luftschutz-Bunker mit seinen Solisten ein, bevor das Ensemble - mit Sondergenehmigung des Außen- und des Innenministeriums der Ukraine - nach Deutschland aufbrach. Maslakovs Ziel ist es, den "Fidelio" aus Kiew auf deutsche Bühnen zu holen. Ob das gelingt, ist ungewiss.