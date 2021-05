Körperverletzung auf Zugtoilette

Die Polizei sucht nach einer Frau, die in einem Zug handgreiflich wurde. Symbolfoto: Bundespolizei

WILNSDORF-RUDERSDORF - Die Bundespolizei sucht nach einer Frau, die in der Regionalbahn am Bahnhof Rudersdorf einen 27-Jährigen mit der Hand und mit einer Dose geschlagen haben soll. Vor Ort waren auch Siegener Polizisten.

Am Freitag befand sich ein Paar gegen 19 Uhr in einer Zugtoilette. Der 27-jährige Mann klopfte nach eigenen Angaben auf der Fahrt von Siegen in Richtung Dillenburg gegen die seit Längerem verschlossene Toilettentür. Schließlich öffnete eine Frau, die zusammen mit einem Mann auf der Toilette Alkohol trank und rauchte. Der Mann bat, die sanitäre Anlage nur kurz zu ihrem eigentlichen Zweck nutzen zu dürfen, woraufhin die Frau ihn, so der 27-Jährige, zunächst beleidigte und anschließend zwei Mal mit der flachen Hand und dann mit einer Dose auf ihn einschlug. Nachdem sich der Mann gegen den Angriff wehrte, flüchtete die blonde Frau mit einem Piercing zwischen Mund und Kinn mit ihrem Begleiter am Bahnhof Rudersdorf.

Sofort leiteten die Polizisten Fahndungsmaßnahmen ein, die bisher nicht zum Erfolg führten. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen "Gefährlicher Körperverletzung" ein und ermittelt nun, ob sich der Fall genauso zugetragen hat, wie es das Opfer nachher zu Protokoll gab.