Kriminalstatistik: In Siegen-Wittgenstein lebt man sicher

Die Gefahr eines Wohnungseinbruchs lag 2021 in Siegen-Wittgenstein mit 47 Fällen pro 100 000 Einwohnern deutlich unter dem NRW-Durchschnitt von 107. Symbolfoto: Silas Stein/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SIEGEN - Sinkende Fallzahlen insgesamt, ein Rückgang der Wohnungseinbrüche, ein niedriges Niveau bei der Straßenkriminalität und eine höhere Aufklärungsquote sind die Eckpfeiler der Kriminalstatistik 2021 der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein. Mit dieser Entwicklung zeigt sich Landrat Andreas Müller sehr zufrieden.

Inwiefern sich die pandemischen Auswirkungen auf die Entwicklung der polizeilichen Kriminalstatistik ausgewirkt haben, bleibt, wie bereits im letzten Jahr, rein spekulativ. Aus diesem Grund werden Vergleiche mit den Jahren vor der Pandemie in Siegen mit einer gewissen Vorsicht gezogen.

Mit einem Rückgang der Gesamtkriminalität um 3,4 Prozent auf 13 122 Straftaten ist der seit zehn Jahren niedrigste Stand und somit ein historisches Tief zu verzeichnen. Dies ist insbesondere auf eine Reduzierung der Fallzahlen in den Deliktfeldern Diebstahl (minus 25 Fälle), Wohnungseinbruch (minus 34), Körperverletzung (minus 129) und Beleidigung (minus 56) zurückzuführen.

Die Aufklärungsquote der Kreispolizeibehörde bewegt sich seit Jahren im Landesvergleich auf einem herausragenden Niveau. Sie liegt mit 62,6 Prozent signifikant über dem Landesdurchschnitt von 53,6 Prozent und hat mit Rang drei sogar einen Spitzenplatz in Nordrhein-Westfalen inne. Bei den leicht gefallenen Diebstahlsdelikten liegt die Aufklärungsquote (37,8 Prozent) immer noch deutlich über dem Landesdurchschnitt (25,9). Das Minus von 129 Wohnungseinbrüchen entspricht einem weiteren Rückgang von 20,9 Prozent. Die Gefahr, Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden, ist im Kreis Siegen-Wittgenstein sehr gering. Die hierfür ermittelte Kriminalitätshäufigkeitszahl des Kreises (Fallzahlen hochgerechnet auf 100 000 Einwohner) liegt mit 47 deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 104.

Bei der Straßenkriminalität wurde eine leichte Steigerung auf 2648 Fälle (plus 147) registriert. Damit liegt die Gesamtzahl der Straftaten aber immer noch auf dem zweitniedrigsten Niveau der letzten fünf Jahre. Das Gros bildeten hier Sachbeschädigungen (971 Fälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen sowie 530 Fälle an Kfz). Darüber hinaus umfasst die Straßenkriminalität 429 Fälle von Diebstahlsdelikten an oder aus Kfz (plus 16) sowie weitere 129 Straftaten im Bereich der Körperverletzungsdelikte auf Straßen, Wegen oder Plätzen (plus 20).

Im vergangenen Jahr richtete Landrat Andreas Müller den Schwerpunkt polizeilicher Arbeit mit dem Ziel einer verstärkten Bekämpfung sexualisierter Gewalt im Bereich der Kinder- und Jugendpornografie neu aus. Dabei verfolgt Müller einen ganzheitlichen Ansatz mit dem Kreisjugendamt, der DRK-Kinderklinik, Hilfseinrichtungen und der Kreispolizeibehörde.

Als Behördenleiter der Kreispolizei gründete er dazu die Besondere Aufbauorganisation (BAO) namens "Tera". Der Abteilungsleiter Polizei, Bernd Scholz, zog dafür Kräfte aus allen Direktionen der Kreispolizeibehörde zusammen und bildete mit einem hohen Personaleinsatz eine schlagkräftige Einheit zur Bekämpfung dieses Deliktfeldes.

Neue Polizeigruppe deckt mindestens 730 Fälle auf

Die Arbeit der BAO führte bislang aus 71 Ermittlungsverfahren zu rund 140 Terabyte an Daten. In mindestens 730 Fällen geht es um den Verdacht des Erwerbs, Besitzes und Verschaffens von Kinder- und Jugendpornografie.

Die Polizei geht von einem weiteren Anstieg der Zahl an Verdächtigen aus.