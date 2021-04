"KulturPur" auf 2022 verschoben

Haut auch für 2022 bei "KulturPur" bereits zugesagt: die "Spider Murphy Gang". Archivfoto: Wieber

SIEGEN - Auch in diesem Jahr wird es kein "KulturPur" auf dem Giller bei Lützel geben. Das Musik- und Theaterfestival über Pfingsten wurde auf 2022 verschoben.

"Wir haben mit der Verlegung unseres Festivals solange gewartet, wie es eben möglich war", sagt Landrat Andreas Müller über die 30. Ausgabe. Bis zuletzt hätten die Festivalmacher die organisatorische Reißleine gedehnt.

"Schweren Herzens müssen wir nun die vielen ,KulturPur'-Fans und auch unsere Veranstaltungspartner in Technik, Zeltbau und Catering auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr vertrösten", sagt Festivalleiter Jens von Heyden. "Bei allem Bedauern freuen wir uns sehr, dass die Künstler des exklusiven Geburtstags-Line-ups auch für den neuen Festivaltermin an Pfingsten 2022 fast ausnahmslos wieder mit dabei sein wollen." Angefangen bei den "Besten im Westen" (2. Juni), "Stand up 30" (3. Juni), Gregor Meyle (3. Juni) und der "Spider Murphy Gang" (3. Juni) über Alice Merton (4. Juni) und "Mono Inc" (4. Juni)) bis hin zu Suzi Quatro (5. Juni), der Philharmonie Südwestfalen (5. Juni) und Mark Forster (6. Juni). Sogar die "Bazurto All Stars" haben für Pfingstmontag ihr Kommen aus dem fernen Kuba erneut zugesagt. Lediglich Tom Jones und "Les 7 Doigts" prüften noch die Möglichkeit einer Terminverschiebung. Nicht dabei seien "Who Killed Bruce Lee?" aus dem Libanon.

Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit auch für 2022

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen im Rahmen von "KulturPur30" behalten für 2022 ihre Gültigkeit, können auf Wunsch aber auch gegen Erstattung des Kaufpreises über www.kulturpur30.de zurückgegeben werden.

Sollte eine Kartenrückgabe über die Festival-Homepage nicht möglich sein, kann man sich an die Hotline unter Telefon 02 71-3 33 24 40 oder per E-Mail an die Adresse info@siwikultur.de wenden.