Lange Haftstrafe für Überfall auf Siegener Tankstelle

SIEGEN - Er erbeutete 1175 Euro und eine Flasche Wein. Vielleicht waren es auch zwei. Gerade einmal 20 Sekunden hat es für den 31-jährigen W. am 20. Juni 2020 gedauert, eine Tankstelle an der Leimbachstraße zu überfallen. Die Rechnung dafür wurde ihm mehr als ein Jahr später präsentiert, und sie fiel deutlich höher aus.

Fünf Jahre und zehn Monate hat die 1. Große Strafkammer für die besonders schwere räuberische Erpressung verhängt. Zudem ordnete das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungseinrichtung an. Der geständige Täter muss darüber hinaus die Beute ersetzen. Geld, das er längst nicht mehr hat. "Er hat sie für Alkohol, Drogen und andere lebenswichtige Dinge ausgegeben", stellt Richterin Elfriede Dreisbach fest. Zuvor hatte sich Anwalt Wolfgang Stahl redlich bemüht, seinen Mandanten möglichst gut aussehen zu lassen. Coronabedingt sei im Vorfeld der Kontakt zum Angeklagten ziemlich beschränkt gewesen, sagt der Verteidiger.

W. hatte am ersten Verhandlungstag grundsätzlich eine Bereitschaft zur Therapie bekundet, wollte aber zunächst seinen Schulabschluss nachholen und irgendwann später möglichst gemeinsam mit seiner Verlobten in eine Klinik, weil die auch Drogenprobleme habe. Nach einem langen Gespräch sei der Angeklagte nun aber bereit, die Unterbringung in einer Entziehungseinrichtung zu akzeptieren und auch aktiv mitzuarbeiten, versicherte Stahl. Es sei wichtig, erst die Sucht anzugehen und dann Schritt für Schritt weitere Ziele in den Fokus zu nehmen. Die langjährige Drogenabhängigkeit des W. ist für den Anwalt zugleich ein Faktor, einen minderschweren Fall der Tat anzunehmen. Dazu komme das Geständnis, die vergleichsweise geringe Höhe der Beute sowie das Verhalten in der Tankstelle. Er wolle da nichts verharmlosen, betont Wolfgang Stahl, aber W. habe keine unmittelbare Gewalt angewandt, weder verbal noch direkt. Einen konkreten Strafantrag stellte er nicht, wollte aber weniger als Staatsanwalt Fabian Glöckner, der die Minderung ausschloss, dafür fünf Jahre und zehn Monate sowie die Unterbringung forderte. Auch er sah dabei die Bereitschaft des Angeklagten, sich behandeln zu lassen.

Im letzten Wort versuchte W. Entschuldigungen und Beschwichtigungen für seine Taten zu finden. Die Tankstellenmitarbeiterin habe auf ihn gelassen gewirkt. Den Vorwurf einer Polizistin, sich besonders aggressiv einer Festnahme widersetzt zu haben, erklärte er mit der Wut auf einen Ladendetektiv.

W. hat bereits eine ganze Reihe von Vorstrafen und saß Anfang 2020 in Haft. Im März vergangenen Jahres wurde er wegen Corona mit einer Unterbrechung nach Hause geschickt. Dort fand er seine eher abweisende Freundin, die ihm eine Fehlgeburt eröffnete, was zu Konflikten, Streit und einem Auszug führte. Der Angeklagte wurde mit der Situation nicht fertig, litt darunter und kämpfte um die Frau, die mittlerweile angeblich seine Verlobte ist. Unter anderem übernachtete W. bei einem Kumpel, bei dem er die PCB-Waffe klaute, die er später beim Überfall benutzte. Mit der Tat wollte er seine notorisch leeren Taschen füllen. Nach einer Auseinandersetzung mit seiner "Liebsten" zeigte diese ihn an und verriet auch den Überfall. Die Festnahme folgte am 15. August.

Letztendlich hörte sich das Urteil härter an, als es ist. Die Kammer geht von einer Therapiezeit von zwei Jahren aus. Verläuft diese erfolgreich, soll ein Angeklagter im günstigsten Fall zur Hälfte der Haftzeit entlassen werden. Bis zum Frühjahr sitzt W. noch eine alte Strafe ab, danach schließen sich elf Monate aus dem neuen Urteil an, bevor er nach Plan in die Klinik wechselt. Mit etwas Glück könne er in dieser Zeit auch sein Vorhaben umsetzen, den Realschulabschluss nachzuholen, überlegt die Vorsitzende. Nach der Therapie könne er auf Bewährung nach Hause gehen.