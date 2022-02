Leiche am Bach gefunden

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREUZTAL-FERNDORF - Im Kreuztaler Ortsteil Ferndorf ist am Donnerstagmittag an einem Bach am Mühlenweg eine Frauenleiche gefunden worden. Das haben die Staatsanwaltschaft und die Polizei aus Siegen in einer gemeinsamen Mitteilung vermeldet. "Dabei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die 25-Jährige, die seit dem 14. Februar vermisst wurde", heißt es darin.

Die Siegener Kriminalpolizei habe weitere Ermittlungen eingeleitet, um die Leiche zweifelsfrei zu identifizieren. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion beantragt.