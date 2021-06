Leiche klemmt in Altkleidercontainer

Die Leiche klemmte in diesem Altkleidercontainer direkt neben einem Supermarkt. Foto: Jörg Fritsch

HILCHENBACH - In Hilchenbach bei Siegen ist am Mittwochmorgen ein Toter in einem Altkleidercontainer an einem Einkaufsmarkt entdeckt worden. Die Identität des etwa 30- bis 45-jährigen Mannes stand zunächst nicht fest. Hinweise auf Gewalteinwirkung gebe es nicht. Es sei von einem tragischen Unglücksfall auszugehen, teilte die Polizei mit.

Eine Zeugin habe gegen 5.30 Uhr den leblosen Mann bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert, sagte ein Polizeisprecher. Die Beine des Mannes hätten noch aus der Einwurfklappe des Containers herausgeschaut. Die Feuerwehr habe den Mann geborgen, ein Notarzt habe den Tod festgestellt.

Der Mann sei nach aktuellem Kenntnisstand möglicherweise ein Obdachloser gewesen, teilte die Polizei mit. Es könne sein, dass er versucht habe, etwas aus dem Container herauszuholen, sagte der Polizeisprecher.