"Lÿz" verspricht Spannung von "Take That" bis Luise Kinseher

Sinniert als "Mamma Mia Bavaria" über die globale Bedeutung ihrer Heimat: Luise Kinseher.

SIEGEN - Das Siegener Kulturhaus "Lÿz" hat das Programmheft für sein nächstes Kleinkunst-Halbjahr vorgelegt, berichtete Kulturbüro-Leiter Jens von Heyden.

Den Anfang macht Kabarettist Werner Koczwara am 8. Januar (Samstag) mit einem Best-of unter dem Titel "Am Tag, als ein Grenzstein verrückt wurde". Eine ungewöhnliche Liebeserklärung macht Florian Werner am 14. Januar (Freitag) in einer literarischen Hommage an die Raststätten. Tags darauf gibt Daphne de Luxe "Comedy in Hülle und Fülle". Sandra Kreisler wird sich am 21. Januar (Freitag) zusammen mit Roger Stein tiefsinnig-hintergründig Gedanken über den Zustand der Gesellschaft machen.

Rützel und die "beste Boygroup aller Zeiten"

Die frisch gekürte Trägerin des deutschen Kleinkunstpreises, Carmela de Feo, ist am 29. Januar (Samstag) als "La Signora - Allein unter Geiern" zu sehen. Wibke Eymess hat zusammen mit ihrem Bühnen- und Lebenspartner Fridolin Müller unter dem Namen "Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie" ihre eigene Form des Kabaretts gefunden. Das Duo spielt am 4. Februar (Freitag) "Gleich knallt's".

Kabarettist Mathias Tretter gibt am 11. Februar (Freitag) den "Sittenstrolch". Mit einer Lesung aus ihrem Buch über "Take That" lässt Spiegel-Kolumnistin Anja Rützel am 12. Februar (Samstag) ihre Erlebnisse mit der "besten Boygroup aller Zeiten" Revue passieren. Am 4. März (Freitag) fordert Wissenschaftskabarettist Vince Ebert "Make Science Great Again".

Fünf "Konfusionen" und sieben "Komplexe Väter"

Fußballfans kommen am 18. März (Freitag) auf ihre Kosten: Unter dem Titel "11Freunde live" lesen Philipp Köster und Jens Kirschneck vor und zeigen Filme. Lioba Albus tritt am 25. März (Freitag) als Mia Mittelkötter auf.

Die Hamburger Liedermacherin und Pop-Poetin Anna Depenbusch wird sich am 26. März (Samstag) als Meisterin der leisen und der Zwischentöne zeigen. Vor der Sommerpause heißt es bei Luise Kinseher am 30. März (Mittwoch) und ihrem Programm "Mamma Mia Bavaria" noch einmal tief durchatmen und gut nachdenken.

Doch auch Jazz und Blues sind Teil der Saison im "Lÿz". So präsentiert Billy Test am 22. Januar (Samstag) facettenreiche Klavierkunst in kleiner Quartett-Besetzung. "Federation of the Groove" zaubern am 5. Februar (Samstag) einen kernigen Groove auf die Bühne. Und last not least bringt die WDR-Big-Band am 19. März (Samstag) Jazz und Artverwandtes zu Gehör.

Ein großer Teil des Frühjahrs-Programms ist zudem mit Theaterproduktionen gefüllt. So spielt allein die Gruppe "Drama statt Siegen" fünf Mal ihr Stück "Konfusionen", und die "Kleine Bühne Seelbach" bringt "Komplexe Väter" gleich sieben Mal auf die Bretter, die die Welt bedeuten.