Magnus Reitschuster geht im Sommer in den Ruhestand

Verlässt nach 24 Jahren das "Apollo-Theater" in Siegen: Gründungsintendant Magnus Reitschuster. Foto: René Achenbach

SIEGEN - Wenn Magnus Reitschuster im Sommer in den Ruhestand geht, endet für das Siegener "Apollo-Theater" eine Ära: Vor 24 Jahren hat Reitschuster als Kulturkreisgeschäftsführer seinen Kampf für ein angemessenes Theater in Siegen begonnen.

"Er war der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort", sagte Bürgermeister Steffen Mues (CDU). Und in Walter Schwerdfeger, dem Motor der Gesellschaft für Stadtmarketing, habe er den "idealen Partner" an seiner Seite gehabt. Gemeinsam hätten sie die jahrzehntelang schwelende Theaterfrage zu einer Bürgerbewegung aufgebaut, bis 2007 der Traum Wirklichkeit und das fertige Theater an den Trägerverein übergeben wurde.

Entsprechend zahlreich kamen kürzlich Förderer, Mitstreiter und Abonnenten ins Theater, um die große Show zum Abschied des Gründungsintendanten mitzuerleben.

Dieter Falk führte moderierend und am Flügel improvisierend durchs Programm, das Ensemble "TonArt" mit singendem Landrat bot ein "Revival", die "Impfszene" aus Reitschusters aktueller "Heimatkomödie mit Inzidenzen" wurde gespielt, und Martin Hofer und Andreas Kunz sprachen einen auf Reitschuster zugeschnittenen "Faust"-Dialog.