Mehr Betten für Schlaganfall-Patienten

Stroke Unit Siegen: Hier erhalten Schlaganfall-Patienten eine schnelle und umfassende Behandlung. Foto: Kreisklinikum Siegen

SIEGEN - Das Kreisklinikum Siegen hat erneut seine Kapazitäten für die Versorgung von Schlaganfall-Patienten ausgebaut. Damit reagiert das Klinikum auf den großen Bedarf einer hoch spezialisierten Schlaganfall-Versorgung in der Region.

Mit der Aufstockung um vier weitere Betten erhöht sich die Gesamtbettenzahl auf der neurologischen Schlaganfall-Spezialstation, der sogenannten Überregionalen Stroke Unit, nun auf 20 Betten.

"Durch die erneute Aufstockung der Bettenanzahl ist der durch die Zertifizierungskommission ermittelte Bedarf für die Region jetzt endgültig gedeckt", sagt Professor Dr. Martin Grond, der Ärztliche Direktor des Kreisklinikums Siegen und Chefarzt der Klinik für Neurologie. Auf der Stroke Unit erhalten Betroffene eine schnelle, umfassende und fachübergreifende Behandlung von einem interdisziplinären Spezialisten-Team.

Im Ernstfall kann es auf

jede Sekunde ankommen

Dort können sogenannte Lysen, also medikamentöse Therapien zur Auflösung von Blutgerinnseln, vorgenommen werden. Zudem können verstopfte Hirngefäße mit Spezialkathetern geöffnet werden, sodass das Gehirn wieder normal durchblutet wird.

Da in der akuten Phase eines Schlaganfalls jede Sekunde zählt, ist es zum einen wichtig, umgehend den Notruf zu wählen und zum anderen, auch die richtige Behandlung zu erhalten. Dies trage nachweislich dazu bei, langfristige gesundheitliche Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, so Professor Grond.

Die Spezialstation des Klinikums ist eine der bundesweit größten Einrichtungen für Schlaganfälle und behandelt jährlich etwa 2000 Patienten.