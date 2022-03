Naturschutz mit dem Panzer

"Verjüngungskur" für die Landschaft: ein entmilitarisierter "Leopard 1" im Einsatz für die Natur. Foto: Werner Stapelfeldt/NRW-Stiftung

SIEGEN - Einmal im Jahr ist in der Trupbacher Heide besonders "schweres Gerät" im Einsatz für den Naturschutz: Entmilitarisierte Panzer vom Typ "Leopard 1" haben auch in diesem Jahr dort seine Runden gedreht. Was auf den ersten Blick zerstörerisch wirkt, hat laut NRW-Stiftung einen positiven Effekt auf die Vorkommen von Amphibien auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz.

Durch die frühere militärische Nutzung konnten sich in der Trupbacher Heide Lebensräume erhalten und entwickeln, die zu den wertvollsten Naturschutzflächen in ganz Nordrhein-Westfalen zählen. Durch den Panzerfahrbetrieb haben sich in den Fahrspuren Stillgewässer gebildet, die Amphibien und Pflanzen als Lebensraum dienen. Regelmäßiger Panzereinsatz auf dem Gelände soll den Boden dieser Stillgewässer langfristig verdichten und die Vegetation revitalisieren. "Der Einsatz wirkt wie eine Verjüngungskur für die Landschaft", sagt Eckhard Uhlenberg, Präsident der NRW-Stiftung. Dr. Jasmin Mantilla-Contreras, wissenschaftliche Leiterin der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein, ergänzt: "Bodenverwundungen und Ausmagerung haben in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass sich hier eine Heidelandschaft mit Mager- und Borstgrasrasen etabliert hat." Die Trupbacher Heide gehört zum Nationalen Naturerbe und gehört seit 2016 der NRW-Stiftung.