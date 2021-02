3 min

Neubau auf der A 45: An der Siegtalbrücke wird gebohrt

Am Donnerstag beginnt in Siegen die Erkundung des Baugrunds bis in eine Tiefe von 40 Metern. Die neue Schrägseilbrücke soll ab 2027 entstehen. Geschätzte Bauzeit: sieben Jahre.

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg