Neue Hinweise zu Raub in Siegen im Juni 2020

SIEGEN - Die Polizei Siegen-Wittgenstein berichtet nach der Ausstrahlung des Falls am Mittwoch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" von "neuen Hinweisen zu einem Raub in Siegen".

Am 21. Juni 2020 wurden zwei Männer einer dreiköpfigen Gruppe in der Siegener Innenstadt aus einer rund 15-köpfigen Personengruppe heraus angegriffen und letztendlich - am Boden liegend - mit Fußtritten verletzt. Einem Opfer wurde der Geldbeutel abgenommen, weshalb der Fall von der Polizei als Raub bewertet wird.

Nach der Ausstrahlung des Beitrags habe es einige Hinweise bei der Kriminalpolizei in Siegen gegeben. Aus den Hinweisen hätten sich Erkenntnisse ergeben, die für den weiteren Verlauf der Ermittlungen besonders wichtig sein können. Ob dies den entscheidenden Impuls zur Klärung des Vorfalls liefere, müssten die weiteren Ermittlungen zeigen.

Wer den Beitrag am Mittwoch verpasst hat, findet die Wiederholung der Sendung noch bis Mittwoch, 19. Januar, in der ZDF-Mediathek. Siegen ist in der 90-minütigen Sendung Thema von Minute 2:12 bis Minute 14:33.