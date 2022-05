Pyramidenstaub findet den Weg in die Art-Galerie

Dieser rote Staubschrein gehört zu den Werken des Kölner Künstlers Wolfgang Stöcker, der in der Siegener Art-Galerie ausstellt. Foto: Art-Galerie

SIEGEN - Die Art-Galerie Siegen in der Fürst-Johann-Moritz-Straße 1 präsentiert noch bis zum Samstag, 18. Juni, "Staubarbeit" des Kölner Künstlers Wolfgang Stöcker.

2004 gründete Stöcker das Deutsche Staubarchiv. 2019 benannte er die mittlerweile auf rund 600 Proben angewachsene Sammlung in Internationales Staubarchiv um. Stöcker dokumentiert den Staub von kulturell bedeutsamen Plätzen: Chinesische Mauer, die Pyramiden von Gizeh oder das Sidney Opera House sind dabei, ebenso der Louvre oder die Uffizien. Auch Siegen ist mit einer Probe vertreten: Museum für Gegenwartskunst, rituelle Reinigung dort am 15. April 2011: Kulturstaub Nr. 50.

Erbeutetes "Gut"

in Kunst verwandelt

In den vergangenen Jahren unternahm Stöcker immer wieder Expeditionen in die Zonen gleich "neben" der Kunst und verwandelte sein dort erbeutetes Gut selbst in Kunst. Aus diesen "Reisen in die kleinen Welten" entstanden Wachsobjekte (Staubschreine), Zeichnungen, Tuschearbeiten, Objektkästen und Vorträge. Neben einigen Proben berühmter Bauwerke erwarten die Besucher ein breites Spektrum verschiedenster Arbeiten sowie einige für die aktuelle Schau entstandene Staubschreine. Geöffnet ist diese montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags 10 bis 16 Uhr.