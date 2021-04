Schnelltest soll resistente Keime entdecken

Weltweit gelten antibiotikaresistente Bakterien als eines der größten Gesundheitsprobleme. Forscher der Uni Siegen entwickeln bis 2023 einen Schnelltest. Foto: Uni Siegen

SIEGEN - Wie wichtig in der medizinischen Diagnostik gut funktionierende Schnelltests sind, führt aktuell die Corona-Pandemie deutlich vor Augen. Solche Tests sind jedoch noch nicht für alle Arten von Krankheitserregern vorhanden. Im Rahmen des Projektes "NAPARBA" forschen Wissenschaftler der Universität Siegen gemeinsam mit Partnern des indonesischen Instituts der Wissenschaften (LIPI) und der Universität Koç (KocU) in der Türkei an einem neuen Ansatz, um schnell antibiotikaresistente Bakterien nachweisen zu können.

"Antibiotikaresistente Bakterien gelten heute weltweit als eines der größten Gesundheitsprobleme. Dabei handelt es sich in der Regel um den methicillinresistenten Staphylococcus aureus (MRSA)", erklärt Professor Holger Schönherr, der das Projekt am Center for Micro- and Nanochemistry and Engineering der Universität Siegen koordiniert.

"Im Rahmen unseres Forschungsprojektes entwickeln wir einen neuartigen Schnelltest, der sowohl bestimmte Bakterien als auch deren Resistenz gegen Antibiotika nachweisen soll", sagt Schönherr. "NAPARBA" steht für nanopartikelbasierte Point-of-care Detektion von antibiotikaresistenten Bakterien.

Von der Handhabung her funktioniere dieser ähnlich wie ein Antigentest. So können zukünftig innerhalb weniger Minuten Bakterien und deren Resistenz nachgewiesen werden, die bei Patienten gesundheitliche Probleme verursachen können. Die Entwicklung eines Prototyps des Schnelltests ist für 2023 geplant.