Schroeder, Klocke, "Demon's Eye" und Attal kommen nach Siegen

Freuen sich auf Publikum im "Lÿz": Techniker Dirk Schmidt (l.) und Kulturbüro-Leiter Jens von Heyden. Archivfoto: Kulturhaus "Lÿz"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SIEGEN - Florian Schroeder, Piet Klocke, "Demon's Eye" und Nina Attal gastieren im Herbst im Siegener Kulturzentrum "Lÿz". Der Vorverkauf hat begonnen.

Es geht los mit dem Kabarettisten Florian Schroeder am 24. September (Samstag), der die Zeit für einen "Neustart" gekommen sieht. Knapp eine Woche später würdigen "Demon's Eye" am 30. September (Freitag), zum 50. Jubiläum des "Deep Purple"-Kultalbums "Made in Japan" dieses mit einem besonderen Liveprogramm.

"Notiertes Nichtwissen" nennt der Komödiant und Wortauslassungsakrobat Piet Klocke sein neues Bühnen-Lesungs-Programm am 1. Oktober (Samstag). Die letzte "Preview-Headlinerin" kehrt zu den Blues-, Rock- und R'n'B-Wurzeln ihrer Jugend zurück: Nina Attal kommt am 21. Oktober (Freitag) ins "Lÿz". Sie stellt dort ihr aktuelles "Pieces of Soul"-Album vor.