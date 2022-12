Siegen: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchter Tötung

Die Mordkommission ermittelt wegen versuchter Tötung in Siegen im Sommer diesen Jahres. Unser Symbolfoto zeigt ein Polizeiauto. (© Heiko Küverling/Fotolia)

Siegen - Am 13. August diesen Jahres sollen zwei bislang unbekannte Männer in Siegen auf einen 26-Jährigen losgegangen sein. Einer der Tatverdächtigen stach offenbar mit einem Messer auf den Geschädigten ein. Anschließend flüchteten beide. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Mordkommission hat auf Videoaufzeichnungen diese zwei verdächtige Personen erkannt, die als Tatverdächtige in Betracht kommen. (© Polizei)

Nach dieser Tat in der Siegener Friedrich-Friesen-Straße (am Gasometer) ermittelt die Mordkommission wegen versuchter Tötung. Auf Videoaufzeichnungen haben Beamte zwei verdächtige Personen erkannt, die als Tatverdächtige in Betracht kommen.