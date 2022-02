Siegen staunt jetzt über seine Superhelden

Eröffnungsrednerin Chiara M. Bohn und Galeristin Helga Kellner vor einigen der ausgestellten Bilder. Foto: Art Galerie Siegen

SIEGEN - Thor, Hulk, Iron Man und Co. geben sich derzeit in Siegen die Ehre. In der "Art-Galerie" Siegen ist derzeit die Ausstellung "Marvel Superheroes" zu sehen.

Marvel-Comics machen für den ein oder anderen einen großen Teil der Kindheit aus und diese Kindheit erobert jetzt die Kunstwelt.

Helden wie Spiderman, Hulk, Thor, Iron Man und Captain America werden erstmals in Deutschland als sogenannte Fine Art Prints gezeigt und dargestellt. In unterschiedlicher Zeichentechnik zeigen acht lizensierte Marvel-Comiczeichner die Superhelden auf Leinwand oder Papier.

Als ob die Figur aus

der Leinwand springt

Beim Zeichnen der Bilder konzentriert sich der kalifornische Zeichner Randy Martinez voll und ganz auf den Superhelden, welcher aus der Leinwand springen zu wollen scheint. Alex Ross, welcher als Einziger eine klassische Künstlerausbildung vollendet hat, hingegen arbeitet detailreicher und aufwendiger. Nahezu jeder Marvel-Held hat sein eigenes Kunstwerk und ist nun auch in der Artgalerie in Siegen anzutreffen.

Info: Die Ausstellung "Marvel Superheros" ist noch bis zum 30. April in Siegen in der "Art Galerie" (Fürst-Johann-Moritzstraße 1) zu sehen. www.artgalerie-siegen.de.