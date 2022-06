Siegen: Unbekannte klauen sechs leere Bierfässer

Die Siegener Polizei sucht Unbekannte, die aus einem Siegener Getränkehandel leere Bierfässer geklaut haben. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

SIEGEN - Einbrecher haben bei einem Getränkehändler in Siegen-Bürbach sechs leere Bierfässer geklaut. Wie die Polizei mitteilt, drangen der oder die Täter zwischen Montagabend, 20. Juni, 18.20 Uhr, und Dienstagmorgen 21. Juni, 6 Uhr, in ein Pfandlager eines Getränkehändlers in der Unteren Dorfstraße ein. Demnach öffneten sie gewaltsam eine Vorhängekette, die die Eingangstür zum Lager verschloss. Aus dem Pfandlager entwendeten die Eindringlinge dann sechs leere 50-Liter-Bierfässer.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. "Zum Abtransport dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben", heißt es in der Mitteilung weiter. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 027/70990.