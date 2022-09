Siegener Chirurgen sprechen über Mittel gegen Inkontinenz

Symbolfoto: Inga Kjer/dpa

SIEGEN - Am Dienstag, 27. September, laden das Kreisklinikum in Siegen und das Sankt-Marien-Krankenhaus in Siegen laden für Dienstag, 27. September, zu ihrer ersten gemeinsamen Informationsveranstaltung zum Thema "Update: Kontinenz- und Beckenbodenchirurgie" ein. Beginn ist um 17 Uhr.

Die Veranstalter, Chefarzt Dr. Badrig Melekian (Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Sankt-Marien-Krankenhaus) und Chefarzt Dr. Mustapha Addali (Klinik für Urologie, Kreisklinikum), informieren an diesem Nachmittag über die Versorgung und moderne Therapieansätze in der Behandlung der weiblichen sowie der männlichen Inkontinenz und von Beckenbodenstörungen.

Im Anschluss an die Vorträge der beiden Experten besteht zudem die Möglichkeit, im Rahmen eines gemeinsamen Austauschs persönliche Fragen der Teilnehmer zu beantworten.